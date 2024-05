Un tour tra i misteri dell'Ossola magica e misteriosa, tra leggende, fantasmi e ritrovamenti archeologici

Un tour esoterico alla scoperta dell'Ossola magica e misteriosa: l'insolita quanto affascinante iniziativa è promossa dall'associazione White Rabbit e rientra tra le attività del Touring Piemonte, il cui intento è promuovere la storia locale e il patrimonio culturale e artistico del Piemonte, con particolare riferimento a quegli aspetti storici collegati ai miti, ai simboli, alle leggende e al folklore.

Dunque l'avventura, in programma il 16 giugno, porterà i partecipanti alla scoperta della città fantasma di Montecrestese: scopriranno i cerchi di menhir, camere dolmeniche, muretti a secco, monoliti di forma allungata e massi altare. Muniti delle tracce dei reperti ritrovati e di antiche mappe, i partecipanti al tour partiranno per un’esperienza avventurosa nei fitti boschi collinari alla ricerca delle tracce delle antiche civiltà scoprendo trame, intrighi e misteri che hanno reso questo luogo sede di fortificazioni e insediamenti, culti pre-cristiani e divinazioni.

La passeggiata sarà all’interno delle fortificazioni e delle mura megalitiche dove sorgeva la città, alla scoperta delle tracce dei Celti, i Leponzi e i Liguri e dei segreti che ancora oggi aleggiano nell’etere: si parlerà della ricerca dell’oro, delle divinità civilizzatrici, delle civiltà prediluviane, dei ritrovamenti di giganti, del mascherone celtico di Dresio, della leggenda della mitica e ricca Oscela, della cultura di Golasecca, dei fantasmi degli antichi guerrieri. Il tutto in un viaggio tra avventura, mitologia e archeologia. "Un’esperienza consigliata a tutti coloro che hanno voglia di scoprire la magia del Piemonte - spiegano gli organizzatori - in compagnia di un gruppo che da anni si occupa di organizzare tour in luoghi misteriosi". Il tour inizia alle ore 14.30 e termina alle ore 17.00, il punto di ritrovo è nel parcheggio del Santuario della Madonna di Viganale di Montecrestese. Per partecipare è obbligatorio l’acquisto del biglietto www.whiterabbitevent.it.