La Protezione Civile in volo a Megolo FOTO

Si è tenuto con grande successo il primo raduno Proavia - La Protezione Civile in volo presso l'aviosuperficie di Megolo. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi esperti del settore che hanno animato il convegno tenutosi nella mattinata.

Tra i relatori, il comandante Raoul Blasi, pilota del CL 415 Canadair, il dott. Luca Mensio, funzionario della protezione civile della Regione Piemonte, il dott. Gilberto Capparella, presidente dell'OdV Croce Alata, e il dott. Francesco Garganese, presidente dell'OdV SAT- Sorveglianza Aerea Territoriale.

Nel pomeriggio si sono svolte le attese dimostrazioni di volo con droni e l'esibizione dei velivoli in uso all'OdV Croce Alata, condotti da esperti piloti quali Alberto Actis e Antonio Stolfi.

Stolfi, vice presidente dell'OdV Croce Alata, ha mostrato le potenzialità dell'Autogiro M16, dimostrando come sia uno strumento estremamente versatile per il monitoraggio del territorio e il trasporto leggero, in linea con gli obiettivi della protezione civile.

Al termine della giornata, il presidente dell’Associazione Croce Alata OdV, Gilberto Capparella, ha ringraziato tutti i partecipanti per il contributo dato all'evento, sottolineando l'importanza di iniziative di questo genere per promuovere la sicurezza e la protezione del territorio.