Le app di appuntamenti e le chat cam possono davvero aiutarti a trovare la felicità?

Il numero di utenti di siti e applicazioni di incontri aumenta ogni anno. Le persone vengono qui per conoscere nuova gente, fare amicizia o persino incontrare l'amore. Secondo Wikipedia, un utente di Internet su tre ha utilizzato tali piattaforme online almeno una volta nella vita e il rapporto maschio-femmina sui siti di incontri è di circa 50:50.

Ma quanto è efficace un tale formato di appuntamenti?

Per cominciare, vale la pena dire che circa il 17% dei matrimoni al giorno d’oggi inizia con gli appuntamenti online e il 20% di coloro che hanno una relazione seria l’ha iniziato online. È vero, va chiarito che qui, in questo caso stiamo parlando non solo di siti e applicazioni di incontri tradizionali, ma anche di altri formati di comunicazione: social network, messaggistica istantanea, vari forum tematici e così via.

Anche se immaginando che tutto il 17% dei matrimoni inizi con appuntamenti su siti e app di incontri specializzati, non è comunque ancora così tanto. In realtà, la percentuale è molto inferiore ed è molto importante capire perché questo sta accadendo.

I siti e le app di incontri non hanno interesse a farti trovare l'amore

Quando vedi l'ultimo annuncio dell'app di appuntamenti o leggi la storia d'amore di qualcun altro online, è facile essere tentati. Dopotutto, tutti i servizi di incontri più conosciuti promettono algoritmi unici e la possibilità di trovare la corrispondenza perfetta per te in quasi poche ore ... Ma nella pratica, non proprio è così!

Qualsiasi azienda deve portare profitto ai suoi proprietari. Siti e app per appuntamenti non fanno eccezione. La principale fonte di reddito per loro è il pagamento delle funzionalità premium da parte degli utenti. Parte delle entrate proviene dalla pubblicità, ma questa percentuale è piccola. Ecco perché è vantaggioso per i servizi di appuntamenti che rimani sul sito il più a lungo possibile, paghi per l'accesso premium e continui a cercare l’amore mese dopo mese e anno dopo anno.

Non è uno scherzo! Ci sono migliaia di persone che utilizzano i servizi di appuntamenti da anni, pagando per l'accesso premium e sperando ancora che a un certo punto l'app trovi finalmente la corrispondenza perfetta per loro. Si trasforma in un'abitudine che richiede non solo denaro, ma anche tempo prezioso. Sta diventando sempre più difficile smettere di usare tali siti e applicazioni, ma non portano alcun beneficio pratico.

Ma questo non è in realtà l'unico svantaggio degli appuntamenti web tradizionali. Ci sono alcuni altri aspetti importanti che vale la pena menzionare:

Molte informazioni false negli account utente. Secondo numerosi sondaggi, circa l'80% degli utenti di siti di incontri mente o si sottovaluta. O almeno abbelliscono un po' la propria biografia per sembrare più attraenti per le altre persone. Alcune persone lo fanno delicatamente, ma altri cambiano radicalmente la loro personalità. La comunicazione è per lo più in formato testo. Nonostante il fatto che la maggior parte dei siti e delle app abbia una funzione di chat video da un po' di tempo, molti utenti comunicano ancora esclusivamente tramite testo e questo non consente di conoscere davvero l'interlocutore. Impersonalità della maggior parte delle persone. I profili utente nelle app di appuntamenti sono tutti simili tra loro. Guarda attraverso una dozzina di account e molto probabilmente non troverai qualcosa che si distingue davvero dal resto. Questo rende ancora più difficile trovare la corrispondenza perfetta. Algoritmi poco performanti. Questi algoritmi funzionano bene solo in maniera astratta. In realtà, sono imperfetti e molto spesso sbagliano, offrendoti di conoscere persone che non sono assolutamente adatte a te. Di conseguenza, si continua a perdere tempo. Un sacco di truffatori. Circa l'80% degli utenti di popolari servizi di incontri ammette di aver incontrato truffatori almeno una volta nella vita e le statistiche mostrano che un utente su dieci di app di appuntamenti è un truffatore. Pertanto, è molto importante prendersi cura della propria sicurezza su Internet.

Naturalmente, non stiamo dicendo che a causa degli svantaggi sopra elencati, dovresti abbandonare completamente i servizi di appuntamenti online in questo momento. È del tutto possibile che non incontrerai nemmeno questi svantaggi e la tua esperienza sarà estremamente positiva. Ma è comunque necessario essere consapevoli dei possibili rischi per capire cosa aspettarsi esattamente.

Come le chat cam casuali risolvono la maggior parte dei problemi dei servizi di appuntamenti

Random camchat è un sito web o un'app che collega utenti casuali tramite videochiamata. Una delle prime chat di questo tipo è stata Omegle, lanciata nel 2009 e mantenendo la sua popolarità fino ad oggi. Offre l'opportunità di comunicare con nuove persone gratuitamente, cercare interlocutori per paese e per interessi. La comunicazione avviene principalmente tramite video, che elimina automaticamente la maggior parte degli svantaggi di cui sopra degli appuntamenti web classici.

Comunichi tramite video, puoi immediatamente vedere e sentire l'interlocutore. Pertanto, diventa possibile farsi un'immagine più corretta e obiettiva di una persona, invece di credere semplicemente a ciò che è scritto nel loro profilo su un sito di incontri.

La frode nelle chat cam è un fenomeno molto più raro rispetto ai siti e alle app di incontri. Perché i truffatori preferiscono comunicare inviando messaggi di testo e non mostrare i loro volti.

Non ci sono algoritmi complicati qui, solo la selezione degli interlocutori in base ai filtri utilizzati. Ciò significa che non devi fare affidamento su algoritmi dubbi, i cui principi non comprendi appieno.

E, soprattutto, la maggior parte delle camchat sono completamente gratuite!

Per chiarezza, offriamo una breve occhiata a diverse cam chat popolari. Holla — camchat casuale in cui gli utenti hanno profili come nelle classiche app di appuntamenti. Bermuda: chat webcam con filtri di genere e geografici. LivU — testo e camchat con filtro di genere. Chatspin — chat casuale cam to cam con sesso, filtri geografici e maschere A\I che nascondono il viso. Buono per l'anonimato. Camsurf — chat cam dal vivo minimalista con un filtro di genere e ricerca per interessi. Alcune funzionalità sono disponibili a pagamento. Azar — combinazione riuscita di webcam chat casuale con un messenger funzionale. CooMeet — chat cam con un filtro di genere privo di errori, un traduttore di testo integrato e app user-friendly per iOS e Android.

Riassumiamo

Non esiste un formato di appuntamenti online ideale: è un dato di fatto. In qualche modo devi sopportare alcuni svantaggi per godere di determinati vantaggi. Pertanto, raccomandare un solo servizio di appuntamenti è semplicemente inutile.

Ti consigliamo di confrontare diverse opzioni, provare diversi siti e applicazioni per trarre le tue conclusioni e prendere la decisione giusta. Molto probabilmente, troverai diversi siti interessanti contemporaneamente che ti piaceranno. Questo è ciò su cui dovresti concentrarti, alternare e usare per trovare nuovi amici o un'anima gemella. Puoi farlo!