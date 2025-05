Massa magra: qualità delle proteine vs. integratori

Il tuo percorso di sviluppo muscolare inizia nel piatto! Oltre ai carboidrati complessi e ai grassi sani, è importante che soddisfi il tuo fabbisogno proteico con fonti alimentari di qualità e, laddove necessario, integri la dieta con prodotti ad hoc mirati.

L'aumento di massa muscolare, in fondo, altro non è che un processo che richiede un'alimentazione dettagliata e soprattutto personalizzata, fatta su misura per le esigenze del singolo. Le giuste scelte alimentari, del resto, stimolano la crescita muscolare e aiutano anche a prevenire un eccessivo accumulo di grasso.

Se vuoi scoprire come giostrarti in questo mondo, qui troverai alcune semplici dritte!

Buona lettura.

Integratori azzeccati = risultati impeccabili

Gli integratori alimentari possono aiutare a colmare le carenze nutrizionali e a soddisfare più facilmente il fabbisogno energetico, soprattutto se sei in deficit calorico o in fase di cut.

Di seguito trovi elencati alcuni integratori particolarmente utili per l'aumento della massa muscolare.

● Le proteine in polvere: ecco un pratico modo per aumentare l'assunzione di questo macronutriente, in particolar modo a fine allenamento. Quelle del siero di latte, soprattutto, vengono assorbite molto rapidamente e sono dunque ideali come spuntino spezzafame o merenda nutriente.

● La creatina , poi, è uno degli integratori più rinomati in tema di miglioramento di forza e ipertrofia muscolare, poiché stimola la produzione di energia (ATP) durante l'attività fisica intensa e favorisce così la ritenzione idrica intracellulare, promuovendo l'aumento della massa muscolare.

● I BCAA, infine, sono amminoacidi a catena ramificata essenziali per la sintesi proteica muscolare, in quanto aiutano a ridurre l'affaticamento e migliorano il recupero durante e dopo gli allenamenti.

Quanti g di proteine dovresti consumare per accrescere la massa muscolare?

L'assunzione raccomandata è compresa tra 1,6 e 2,2 g di proteine per kg di peso corporeo.

Ma non basta: è anche essenziale che consumi una varietà di alimenti ricchi di nutrienti, mantenendo il giusto equilibrio con carboidrati e grassi. La chiave, in termini di nutrizione concreta, sta dunque nell'alternanza degli alimenti che consumi: finché sono ricchi di nutrienti e a patto che il tuo pasto sia bilanciato, hai il nulla osta per sbizzarrirti in cucina!

Quanto conta la qualità delle proteine?

Le proteine animali, cioè quelle presenti in carne, uova, latticini e pesce, sono generalmente considerate complete perché contengono tutti gli amminoacidi essenziali di cui il corpo ha bisogno.

Le proteine vegetali, invece, non contengono tutti gli amminoacidi essenziali; o meglio, possono includerli in quantità insufficienti. Questo interessa in modo particolare lisina e metionina.

Pertanto, se segui una dieta vegetariana o vegana, devi combinare con cura molteplici fonti proteiche vegetali per ottenere un profilo amminoacidico completo. Ad esempio, puoi abbinare legumi come lenticchie e ceci con cereali quali riso e quinoa, così da colmare in modo ottimale queste lacune. Ed è molto meno complicato di come sembra; parola nostra!

Conclusione

Dunque, l'uso di integratori alimentari ad hoc può effettivamente accelerare i progressi in termini di aumento della massa muscolare.

Assumendo inoltre proteine in polvere, gainer, creatina, BCAA, omega-3, ecc., puoi supportare i tuoi sforzi, migliorare il recupero, aumentare l'apporto calorico e stimolare la crescita muscolare.

Per risultati ottimali, infine, è importante che abbini questi prodotti a una dieta proteica equilibrata, nonché a un programma di allenamento ben strutturato.

