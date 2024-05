"Toce bike": torna la pedalata alla scoperta delle bellezze dell'Ossola

“Fiab Vco Bicincittà” organizza, per domenica 2 giugno, la seconda edizione della "Toce bike", pedalata pianeggiante di circa 54 km che da Domodossola raggiungerà la foce del fiume Toce, sul lago Maggiore, con un percorso che si snoda prevalentemente lungo la ciclovia del Toce, con deviazioni lungo le sponde dello stesso fiume, attraversando borghi, un’oasi e una riserva naturale.

Il programma prevede il ritrovo alle ore 9.15 davanti alla stazione ferroviaria di Domodossola (Piazza Matteotti), con partenza alle ore 9.30. Si procederà quindi in direzione di Villadossola, poi Pallanzeno, il centro storico di Piedimulera, i resti di antiche mura di Pieve Vergonte, il centro storico di Vogogna, con una prima sosta ristoro offerta dal gruppo in costume Donne del Parco Val Grande.

Si raggiunge poi l’oasi naturale del “Bosco Tenso” di Premosello Chiovenda e, in un parco attrezzato di Ornavasso, è prevista la pausa pranzo, al sacco o libera in locale di ristoro. Si attraversa il fiume Toce tramite la passerella tra Ornavasso e Candoglia, da qui si raggiungeranno il lungolago di Mergozzo, la riserva naturale di Fondotoce e la foce del fiume Toce. La manifestazione si conclude tra le 15.30 e le 16.00 alla Casa della Resistenza di Fondotoce, dove è previsto un ristoro finale offerto dall’associazione SottoSopra di Verbania.

La pedalata, come nello spirito dell’associazione, sarà a velocità moderata ed è aperta a tutti, con esclusione delle bici da corsa. Essa ha anche lo scopo di sensibilizzare le varie amministrazioni a intervenire sulle criticità che ancora gravano sulla ciclovia del Toce, tra cui il suo completamento, poiché interrotta in diversi tratti, e la manutenzione. Obbligatorio l’uso del casco, partire con freni efficienti e camera d’aria di scorta. Unico costo previsto sarà l’assicurazione obbligatoria per i non soci Fiab, pari a 3 euro. Ci si potrà iscrivere anche il giorno della pedalata, ma è consigliabile farlo entro venerdì 31 maggio sul sito www.fiabvco.it, dove sono reperibili il programma completo e tutte le informazioni.