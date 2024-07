Basta cinghiali: migliaia di agricoltori piemontesi sotto il grattacielo della Regione

“Basta cinghiali”: gli agricoltori piemontesi scendono in piazza a Torino, con un grande corteo e con i loro trattori, per denunciare l’emergenza cinghiali. Tra loro ci sarà, ovviamente, una folta delegazione di Coldiretti Novara-Vco

L’appuntamento è per giovedì 4 luglio dalle ore 20:30 in piazza Piemonte, a Torino, sotto il grattacielo della Regione, punto di ritrovo di migliaia di agricoltori e allevatori provenienti da tutto il Piemonte per dire “Basta cinghiali” vista la situazione fuori controllo che sta provocando problemi sanitari, sociali, economici e ambientali. Oltre alla presenza di tutte le più alte cariche di Coldiretti Piemonte e di tutte le Federazioni provinciali, con Coldiretti Novara-Vco guidata dal Presidente Fabio Tofi e dal Direttore Luciano Salvadori, ci sarà l’intera giunta regionale e la referente piemontese, Annagrazia Basile, insieme ad una delegazione di volontari, dell’Associazione Familiari e Vittime della Strada.

Gli animali selvatici trasmettono malattie, distruggono produzioni alimentari, sterminano raccolti, assediano campi, causano incidenti stradali con morti e feriti e si spingono fino all’interno dei centri urbani dove razzolano tra i rifiuti con pericoli per la salute e la sicurezza delle persone. Una situazione che ha ormai oltrepassato il limite di guardia con il dilagare della Peste Suina in Piemonte (anche se non sono stati riscontrati casi nelle nostre province) che sta mettendo a rischio l’intera filiera suinicola piemontese.Per l’occasione sarà allestita un’esposizione con le produzioni devastate e i prodotti messi a rischio dall’avanzata senza freni dei cinghiali e verrà divulgato il manifesto con le richieste alla Regione.