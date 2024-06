ConSer Vco, i sindacati chiedono un accordo per la stabilità occupazionale dei dipendenti

Nei giorni scorsi, i sindacati Fp Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno formalmente richiesto un incontro urgente alle direzioni di ConSer Vco e Consorzio Rifiuti del Verbano Cusio Ossola. L'obiettivo è discutere le questioni legate alla stabilità occupazionale dei lavoratori in caso di cambi di appalto sul territorio.

Le organizzazioni sindacali esprimono forte preoccupazione per la situazione dei 12 lavoratori che hanno perso il lavoro a causa di un cambio di appalto. Questa criticità deve essere superata ad ogni costo e pone in luce l’improcrastinabile necessità per simili situazioni di tutelare i lavoratori scongiurando in caso di internazionalizzazione il mancato assorbimento del personale degli appalti. Per questo motivo, le organizzazioni sindacali chiedono di trovare un accordo utile ad individuare procedure, già utilizzate in casi analoghi in realtà simili a ConSer Vco Spa, da adottare congiuntamente con il coinvolgimento del Consorzio Rifiuti Vco. La procedura da convenire dovrà individuare strategie e determine utili a garantire la continuità e la stabilità occupazionale dei lavoratori, nel rispetto delle leggi e del Contratto Nazionale di Lavoro dei Servizi Ambientali Applicato.

Inoltre, le organizzazioni sindacali richiedono di conoscere i dati contrattuali (riferiti al contratto di servizio) tra il comune di Verbania e la società dei servizi di igiene urbana dello spazzamento meccanizzato della città. Negli ultimi anni, si è verificata una significativa diminuzione dei passaggi settimanali di spazzamento, generando diverse lamentele da parte dell'amministrazione stessa e di diversi candidati sindaci, con conseguenti ricadute negative sui conti economici di ConSer Vco. Le organizzazioni sindacali desiderano chiarire altresì che la responsabilità di questa situazione non è da attribuire alle maestranze rappresentate, ma bensì a scelte amministrative disciplinate da contratti a nostro avviso da attualizzare.