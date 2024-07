Riparte da Druogno l'annata della Pro Vercelli

Riparte da Druogno l’annata calcistica della Pro Vercelli (serie C). Dal 28 luglio al 3 agosto le bianche casacche vercellesi saranno in ritiro in Val Vigezzo. Una conferma, visto che già lo scorso anno la Pro si era preparata per il campionato proprio in terra vigezzina. Staff e squadra alloggeranno all’Albergo Boschetto, a pochi minuti dal Centro sportivo Druogno Academy Valle Vigezzo, la struttura che sarà il quartier generale del ritiro. Sul terreno di gioco druognese la Pro giocherà alcune amichevoli: il 31 luglio alle 16 contro la Social Footbal Academy, il 3 agosto la formazione del Tbd.