Il pulmino della fruizione: un nuovo modo di scoprire le bellezze del territorio

L’Unione Montana Valli dell’Ossola ha ideato un nuovo progetto, chiamato “Il pulmino della fruizione”, realizzato con i fondi nazionali e comunitari destinati all'attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne. Si tratta di un progetto nato con l’obiettivo di ampliare l’offerta turistica del territorio, dando la possibilità di collegare i comuni delle valli ossolane attraverso un comodo pulmino, attivo su prenotazione, alla scoperta di siti di interesse turistico, storico e naturalistico.

Si organizzano visite guidate con guida escursionistica o turistica, su richiesta e con preventivi personalizzati, per gruppi fino a 20 persone, nei comuni dell’Unione Montana delle Valli dell’Ossola. I comuni che fanno parte dell'Unione sono: Anzola d'Ossola, Bannio Anzino, Bognanco, Borgomezzavalle, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Crevoladossola, Druogno, Macugnaga, Masera, Montescheno, Ornavasso, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premosello Chiovenda, Vanzone con San Carlo, Villadossola, Vogogna.

Per ognuno di essi è stata selezionata una tratta specifica volta alla rivelazione dei tesori naturalistici e culturali che caratterizzano e valorizzano il comune: musei, chiese, ville antiche e gite nella natura, scoperta delle tradizioni e tanto altro. L’invito è rivolto agli operatori turistici, guide naturalistiche e turistiche, esercenti che operano sul territorio e, in generale, a tutti coloro che siano mossi dalla curiosità di conoscere questi luoghi. Un’occasione per spostarsi comodamente senza utilizzare un mezzo proprio, anche in ottica ecologica.

Nel contesto del progetto “Il pulmino della fruizione”, il comune di Druogno, per esempio, ha ideato l’iniziativa “Un tuffo in bus”. Tutti i venerdì di luglio e agosto, il pulmino parte alle 9.15 dalla piazza del municipio in direzione della piscina di Domodossola e delle terme di Bognanco. Nel primo caso, il biglietto ha un costo di 6 euro andata e ritorno, con partenza da Domodossola alle 17.30; nel secondo, invece, il costo è di 9 euro, con partenza da Bognanco alle 17.00. Prenotazione obbligatoria al numero 3408682308 o all’indirizzo druognoinvallevigezzo@gmail.com.