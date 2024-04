Doppio appuntamento alla Soms di Domodossola nel fine settimana

Doppio appuntamento nel fine settimana allo Spazio Contemporaneo della Società di Mutuo Soccorso di Domodossola.

Si inizia venerdì 5 aprile, alle 20.45, con una conferenza dal titolo “Erbe ossolane per le donne”, tenuta dalla dottoressa Valeria Tantardini. Protagoniste le piante medicinali che si possono trovare nel territorio dell’Ossola, e che si possono rivelare molto utili alle donne grazie alle loro proprietà specifiche. Nell'occasione verranno mostrati anche due filmati con foto di piante medicinali ossolane, scattate dalla stessa dottoressa Tantardini nel corso degli anni, e verranno esposte alcune Tavole Botaniche dell'Erbario di Piante Medicinali della Valle Antigorio, facenti parte della sua Tesi di Laurea in Farmacia.

Sabato 6 aprile, alle 21.00, è invece in programma una serata intitolata “Miagolii sopra la città”, con la presentazione del libro “Storie di gatti, Storie d’amore” a cura di Stefania Pastore. La serata è promossa per raccogliere fondi per la Help Association, associazione che (con scopi non lucrativi) porta azioni di solidarietà in Casamance, regione nel sud del Senegal, con particolare attenzione all’educazione, prevenzione e salute, agricoltura e accesso di acqua, comunità femminili, giovani, sport, arte e musica.