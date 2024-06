Cerimonia a Domodossola per il 210° annuale di fondazione dell'Arma

Oggi pomeriggio, alle ore 16.30, sarà celebrata la ricorrenza del 210° annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri. La cerimonia militare, presieduta dal Colonnello Domenico Baldassarre, Comandante Provinciale Carabinieri di Verbania, si svolgerà nella cornice della Piazza Madonna della Neve a Domodossola alla presenza delle maggiori autorità civili e militari della provincia.

L’Arma quest’anno ricorda gli 80 anni dei Martiri di Fiesole, tre giovani Carabinieri della Stazione di Fiesole che il 12 agosto del 1944 furono uccisi dopo essersi volontariamente presentati per salvare la vita di dieci uomini del Paese, presi in ostaggio dalle truppe tedesche. Ricorre quest’anno anche l’80°anniversario della Repubblica dell’Ossola, ragione per cui la celebrazione dell’importante ricorrenzaper l’Arma dei Carabinieri sarà tra la gente, nel centro di Domodossola.

A scandire i momenti salienti della cerimonia saranno le musiche della banda degli studenti del liceo musicale Gobetti di Omegna, mentre al termine della stessa sarà possibile visitare all’interno del vicino Istituto Rosmini una mostra di opere realizzate dai ragazzi del liceo artistico Gobetti di Omegna, dedicato al tema dei carabinieri nel cinema. Nel corso della cerimonia saranno inoltre premiati alcuni militari distintisi nel corso dell’ultimo anno in operazioni di servizio.