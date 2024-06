A Villadossola "Quelli dell'oasi" per esperienze in natura per grandi e piccoli

Un'oasi didattica nel verde della periferia di Villadossola, in via Gorva 53, dove svolgere attività in natura, laboratori, esperienze e momenti per bambini, ragazzi e adulti. Loro sono un gruppo informale di amici, sette per l'esattezza, guidati da Davide Punta, presidente: "Abbiamo acquistato un terreno e abbiamo creato un'area in natura lungo la strada nota come quella dei cavalli, a Villadossola - spiega Davide - siamo nati da poco e il nostro obiettivo è creare qualcosa di diverso da offrire a ragazzi e famiglie, per lavorare su se stessi e offrire attività esperenziali, per far sì che si possa toccare con mano quello che solitamente si studia sui libri".

E le attività già in programma sono numerose: sabato 22 giugno l'oasi didattica sarà ufficialmente inaugurata con una giornata multietnica, il 13 luglio vi sarà un evento di avvicinamento alle discipline sportive, mentre per il 20 e il 21 luglio i ragazzini potranno dormire in tenda sotto le stelle per quello che sarà un week end di "Connessione agli elementi". E poi ancora dal 5 al 9 agosto si svolgerà la settimana per bambini dal tema "I magicanti e i tre elementi", mentre sono in fase di organizzazione giornate dedicate alle api, corsi di teatro per bambini e master di reiki in gruppo.

Spazio anche per i più grandi: il 25 giugno l'Oasi didattica ospiterà un bagno di gong con apericena in natura: distesi sul prato ci si farà accompagnare dalle note del Gong in un viaggio interiore. Proprio in questi giorni è partito anche un corso di teatro per bambine e bambini dagli 8 ai 13 anni condotto da Nicole Quaglia, al quale è possibile ancora iscriversi. "Abbiamo tanti progetti - conclude Davide - che poco per volta cercheremo di realizzare. Per essere informati sulle attività in programma è sufficiente seguire i nostri social, "Quelli dell'oasi".