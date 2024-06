Fagiani di monte più numerosi a Devero (115 esemplari) che in Valle Antrona (34)

Nella prima metà di maggio sono state effettuate le prime ripetizioni dei conteggi di fagiano di monte previsti nell’area campione dell’alta Valle Antrona ed all’alpe Devero, mentre il primo conteggio previsto all’alpe Veglia è stato annullato a causa delle condizioni metereologiche sfavorevoli.

I conteggi in alta valle Antrona e all’alpe Devero si sono svolti con buone condizioni meteorologiche e con un innevamento eccezionalmente abbondante, che ha favorito l’osservabilità dei fagiani di monte durante le parate mattutine.

Nel parco dell’alta valle Antrona sono stati conteggiati 30 maschi e 4 femmine di fagiano di monte, mentre all’alpe Devero sono stati conteggiati 105 maschi e 10 femmine. Questa grossa disparità nel rapporto tra i sessi nei fagiani osservati è assolutamente normale, in quanto le femmine sono molto attente a passare inosservate, mentre la differenza nel numero di maschi tra le due aree è dovuta all'estensione delle aree monitorate. Nel complesso, la densità di maschi (ovvero il numero di maschi per unità di superficie) è molto simile in entrambe le aree. In entrambi i casi si tratta dei numeri più elevati da quando vengono effettuati i conteggi in queste due aree.