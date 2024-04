Basket, ultima possibilità per i playoff per la Findomo Pediacooph24

Ultima chiamata per i play-off per la Findomo Pediacooph24, le cui speranze dopo le due sconfitte consecutive sono appese ad un filo. I granata questa sera alle 21 al Pala Raccagni sfideranno Vercelli, fanalino di coda del girone ed ormai fuori da tutti i giochi.

"Pensiamo prima di tutto a vincere davanti al nostro pubblico in quella che potrebbe essere l'ultima partita casalinga della stagione - le parole del presidente Nicola Guerra - dopo di che guarderemo con attenzione, nel fine settimana, ai risultati delle nostre dirette concorrenti. Siamo consapevoli che non dipende più tutto da noi, ma per evitare rimpianti abbiamo il dovere di fare il massimo con Vercelli e poi a Novara. Voglio vedere una squadra che sia con il giusto atteggiamento e senza quel nervosismo che ci ha condizionato ultimamente".