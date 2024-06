Trontano, domani l'inaugurazione del rinnovato lavatoio di Caštgnolä

Sarà inaugurato il 29 giugno, alle 15.00, dalla Pro Loco di Trontano, il restaurato lavatoio di Caštgnolä. Percorrendo per circa un chilometro e mezzo un'antica mulattiera che parte dalla frazione Castello, si giunge al lavatoio del 1880, sorto su una sorgente di acqua tiepida. Alcune donne di Trontano - tra queste anche alcune appartenenti al gruppo folk - per l'occasione faranno una rievocazione storica, un ritorno ai giorni in cui le donne del paese si recavano al lavatoio per lavare i panni. Seguirà il rinfresco all'area feste vicino alla stazione della Vigezzina. L'inaugurazione rientra nell'ambito della festa del gruppo Aib di Trontano.

L'intervento di ristrutturazione del tetto con la copertura in piode è stato interamente finanziato dalla Pro Loco, grazie ai proventi delle varie manifestazioni; a seguire i lavori di restauro come referente dell'amministrazione comunale è stato l'assessore Adriano Viscardi.

L'associazione culturale Navasco ha curato invece pannelli esplicativi che riportano le interviste alle donne che un tempo utilizzavano il lavatoio. Il lavatoio è stato recuperato inoltre grazie alla collaborazione a vario titolo delle associazioni di Trontano quali Aib, Alpini, Gruppo Folk, uomini di Verigo, Protezione Civile, Associazione Libera Caccia, Cai Est Monterosa e l'artista Alfredo Rizzi.