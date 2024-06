Una conferenza sulla storia dell'alpe Veglia con le Aree Protette dell'Ossola

Sabato 29 giugno alle 21.00 la Torre di Varzo ospita una conferenza organizzata dalle Aree Protette dell’Ossola, da titolo “Alpe Veglia: il paesaggio si racconta”. Intervengono geologi e geomorfologi che, grazie alla proiezione di alcuni video, raccontano l’evoluzione del paesaggio del Veglia dall’ultimo massimo glaciale ad oggi. L’ingresso è libero.

È in programma per domenica 30 giugno, invece, un’escursione all’alpe Veglia, con salita a piedi da Ponte Campo. Il ritrovo è previsto per le 8.30; è necessaria l’iscrizione (con un pagamento di 5 euro per l’assicurazione) entro il 29 giugno al numero 347 0406127 o all’inidirizzo info@geologiaeturismo.it.