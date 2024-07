Alla Cappuccina la 'protesta' silenziosa dei fedeli fuori dalla chiesa FOTO e VIDEO

'Protesta' silenziosa fuori dalla chiesa della Cappuccina. Diversi fedeli hanno scelto di seguire la messa delle 17.30 all'esterno della chiesa per esprimere il proprio dissenso sulla chiusura del convento tra un anno. Una scelta quella di non entrare in chiesa, per qualche decina di fedeli, che arriva a una settimana dalla notizia diffusa sabato scorso della 'chiusura' del convento dei frati.

I fedeli hanno ricevuto la comunione sotto al portico della parrocchia, mentre alcuni altri fedeli erano in chiesa come sempre. Ora si attende giovedì quando, la sera, i residenti del quartiere si ritroveranno per discutere le prossime iniziaitve da intraprendere per esprimere il proprio dissenso sulla decisione dei francescani del provinciale, ma anche per capire cosa sarà delle strutture annesse, da Casa Letizia al Treno dei Bimbi di Croveo, passando per l'edificio che ospita l'asilo e l'oratorio e la struttura del bar e della tabaccheria.