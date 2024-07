Festa di fine anno per i fisarmonicisti ossolani

Pizza di fine anno per la scuola di fisarmonica di Beura, la maggior parte degli allievi è arrivata con la fisarmonica ed è stato improvvisato anche un concertino. A loro si è unito anche il maestro della scuola Marco Valenti che è uno dei migliori fisarmonicisti italiani.

La serata è stata organizzata dall'associazione Fisarmonicisti ossolani che ha istituito la scuola due anni fa. Terminate le lezioni nell'estate comunque sono ancora tanti gli impegni per gli allievi in varie feste in Ossola e per il maestro in concerti in tutta Italia. Per gli allievi più giovani ci sarà l'opportunità di esibirsi con un'orchestra della zona il 26 agosto, alla Sagra della Patata di Montecrestese. L'associazione Fisarmonicisi ossolani sarà poi presente il 15 settembre a Domobianca 365 con i cantori della Valla Vigezzo per una giornata di musica all'alpe Lusentino. Poi è prevista un'esibizione degli allievi all'Ipercoop di Crevoladossola ad un evento organizzato da Radio Studio 92 il 28 agosto, mentre al 31 agosto saranno presenti ad una festa a Cardezza.

"La massima ambizione per la nostra scuola – dice il vicepresidente dell'Associazione Fisarmonicisti Ossolani Paolo Guglielmetti - è quello di aumentare il numero degli iscritti in particolare dei giovanissimi. Una buona opportunità ci è stata offerta dalla direzione didattica delle scuole Kennedy, che ha deciso di istituire con il prossimo anno scolastico un laboratorio di fisarmonica tenuto dal maestro Marco Valenti qui a Trontano e sarà rivolto ai bambini di quarta e di quinta elemenare. Con la possibilità per i ragazzini che lo desiderassero di intraprendere poi un vero e proprio corso sempre nelle scuole di Trontano. A settembre riprenderanno anche i corsi di fisarmonica a Beura nell'ex asilo."