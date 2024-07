In Piemonte 600 euro per l'assunzione di badanti con il "buono domiciliarità"

La Regione Piemonte ha stanziato ulteriori risorse per il "buono domiciliarità", un contributo mensile di 600 euro previsto dalla misura "Scelta Sociale", avviata nel febbraio 2023. Questo buono, destinato all'acquisto di servizi di assistenza familiare per persone non autosufficienti, è disponibile per un massimo di 24 mensilità e si rivolge a residenti piemontesi, anziani o con disabilità.

Con una dotazione finanziaria di oltre 10 milioni di euro, l'edizione attuale del buono è riservata a coloro che hanno già presentato una domanda risultata "ammessa ma non finanziata" per mancanza di risorse. I richiedenti dovranno ripresentare la loro istanza entro il 5 luglio 2024.

Le domande devono essere inoltrate online tramite il portale Scelta Sociale della Regione Piemonte, utilizzando le credenziali Spid, la Carta d’Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Per ottenere il "buono domiciliarità", è necessario che il servizio di assistenza familiare sia attivo con un contratto di lavoro subordinato di almeno 12 mesi e un minimo di 16 ore settimanali. Il buono è riconosciuto anche per incarichi professionali con gli stessi requisiti di durata e ore settimanali.

Il lavoro domestico in Piemonte

Nel 2023, l'Inps ha censito 63.480 lavoratori domestici in Piemonte, di cui 31.397 sono assistenti familiari, noti anche come badanti. Questo numero è in calo rispetto ai dati del 2022 e segue un trend discendente iniziato nel 2020. La maggior parte delle badanti in Piemonte sono donne (circa 30.000), mentre gli uomini sono 1.600. Per quanto riguarda la nazionalità, prevalgono le badanti straniere (22.852) rispetto a quelle italiane (6.898) in tutte le province piemontesi.