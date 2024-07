Cinque milioni per mettere in sicurezza il Toce a Pallanzeno

Cinque milioni in arrivo per interventi di mitigazione del rischio idraulico nel fiume Toce a Pallanzeno. E’ la buona notizia arrivata in queste ore dalla Regione che ha inserito Pallanzeno tra i comuni interessati da interventi per garantire maggior sicurezza in caso di piene del fiume. Un problema annoso per Pallanzeno, spesso finito sott’acqua in caso di piene del fiume

Una notizia attesa da molto nel piccolo paese ossolano, dove il sindaco Gianpaolo Blardone aveva, in passato, avviato un vero braccio di ferro per riuscire a far capire la necessità di interventi sul fiume nel tratto tra il paese e il ponte della Masone.

‘’Devo dire che sia il presidente Alberto Cirio che l’assessore alla difesa del suolo Marco Gabusi hanno mantenuto le promesse fatte prima delle recenti elezioni – dice Blardone - . L’intervento era stato infatti concordato e condiviso con loro. Ora si tratta di capire come spendere questa somma. E’ già stato incaricato uno studio tecnico di Torino che dovrà indicare quali interventi da fare, interventi che saranno concordati con noi. Presto col presidente Cirio faremo anche un sopralluogo. Il dialogo stavolta c’è con la Regione e questo è già positivo’’.