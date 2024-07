Niente convenzione con il consorzio? Il Comune chiude la strada per l'Alpe Andromia

In relazione alla pista agro-silvo-pastorale Bosco-Andromia, il sindaco di Crevoladossola Giorgio Ferroni comunica che, a seguito dell’inagibilità della strada, è stata emessa ordinanza di divieto di transito per motivi di sicurezza, che è tuttora vigente.

“Il comune ha preso fin da subito atto della situazione – si legge in una nota del primo cittadino - e ha messo in campo una strategia per la soluzione del problema, reperendo risorse economiche e individuando una procedura burocratica veloce; questa strategia prevede la sottoscrizione di una convenzione fra comune e consorzio Alpe Andromia, che regolarizza i rapporti fra i soggetti. In sintesi, questa convenzione contiene il riconoscimento dal comune al consorzio di una cifra annuale per la manutenzione ordinaria del tratto Bosco – Onso”.

“Inoltre, prevede che il consorzio possa eseguire direttamente degli interventi di manutenzione straordinaria (come quello attualmente necessario) con il rimborso delle spese in carico all’amministrazione comunale. La bozza della convenzione è stata inviata il 20 giugno scorso e in seguito si è svolto un incontro fra l’amministrazione e il direttivo del consorzio Andromia. In quella sede si concordava la procedura da seguire, che prevedeva l’approvazione in giunta comunale della suddetta convenzione a cui sarebbe contestualmente seguita la deliberazione di un contributo straordinario da erogare al consorzio a rendiconto delle spese sostenute. I fondi relativi sono tra l’altro già stati inseriti a bilancio con variazione approvata dal consiglio comunale in data 11 giugno”, si legge ancora nella nota.

“Si è dunque individuato un percorso condiviso che poteva risolvere in breve tempo la situazione – prosegue il sindaco Ferroni - ma con sorpresa ci è stato comunicato, in modo decisamente irrituale, che il presidente del consorzio ha dato mandato ad un tecnico per proporre al comune una procedura diversa. Procedura che però si discosta profondamente da quella concordata nella riunione ed è, a parere di questa amministrazione, non praticabile per modalità e tempistiche di realizzazione. Alla luce di quanto sopra esposto, si ribadisce pubblicamente che l’amministrazione comunale è comunque sempre disponibile a mantenere gli impegni presi – conclude - ma esclusivamente nelle modalità da noi proposte, che riteniamo di buon senso e concretamente praticabili nell’interesse dei consorziati, dell’amministrazione comunale e di tutti i cittadini crevolesi”.