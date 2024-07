Lavori nella galleria Montecrevola: tratto chiuso in orario notturno

Anas ha programmato la manutenzione degli impianti tecnologici all’interno della galleria Montecrevola sulla statale 33 del Sempione, nel comune di Crevoladossola.

Per consentire l’esecuzione dei lavori è prevista la chiusura notturna al traffico della corsia in direzione sud/Milano con deviazione della circolazione sulla viabilità provinciale in prossimità dell’imbocco nord della galleria (SP166 e SP71). Non sono previste modifiche alla circolazione in direzione nord/Sempione che potrà transitare in galleria in concomitanza con le lavorazioni.

La limitazione sarà in vigore da lunedì 22 luglio fino a mercoledì 24 luglio nella ì fascia oraria notturna compresa tra le 21.00 e le 4.00.