Regione, ecco 778.000 euro a favore di enti senza scopo di lucro per iniziative e manifestazioni

E’ stata approvata oggi in Giunta la delibera che destina i fondi per la concessione di contributi a enti pubblici ed enti privati senza scopo di lucro per iniziative istituzionali, manifestazioni, eventi di rilievo regionale, nazionale e internazionale. Si tratta di un intervento che è giunto alla sua quarta edizione e che nel corso dell’annata 2023 ha erogato contributi per 164 beneficiari tra enti pubblici e privati.

La Giunta, con questo atto, ha destinato 778mila euro per il bando pubblico che premia la realizzazione di manifestazioni ed eventi di rilievo regionale, nazionale i internazionale, così come previsto dalla l.r. 6/77. Nello specifico, sono destinati 203mila euro per gli enti pubblici e 575mila euro per soggetti privati senza scopo di lucro.

Il bando sarà attivo da inizio settembre a seguito della pubblicazione sul sito della regione Piemonte nell'apposita sezione bandi. “Ancora una volta – commenta l’assessore al bilancio Andrea Tronzano – cerchiamo di dare un sostegno ad associazioni e a enti pubblici che da sempre operano a favore del territorio cercando di promuovere al meglio iniziative, manifestazioni ed eventi che ne valorizzano l’attività. Un ausilio utile e necessario e che testimonia la vicinanza della regione per l’impegno che le associazioni e gli enti pubblici mettono”.