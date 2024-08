La storia e i tesori di Santa Maria Maggiore nel nuovo libro di Marco De Ambrosis

Un tributo a Santa Maria Maggiore, una gentile cittadina moderna. S’intitola “Alla scoperta di Santa Maria Maggiore” il nuovo libro, fresco di stampa, di Marco De Ambrosis.

Edita da “Il Rosso e il Blu”, la pubblicazione è il quinto volumetto della collana “Guide”, della casa editrice vigezzina. Santa Maria Maggiore è indubbiamente il paese più conosciuto della Valle Vigezzo. Vero e proprio motore propulsivo per il turismo, durante tutto l’arco dell’anno accoglie migliaia di turisti e vacanzieri con una variegata offerta di decine di eventi. Ebbe a scrivere lo storico Giovanni De Maurizi quasi un secolo fa: “La posizione centrale, la disposizione topografica delle vie dell’abitato, i ricchi palazzi, e le eleganti palazzine fanno di S. Maria più che un borgo una gentile cittadina moderna”. Oggigiorno continua ad essere una delle principali destinazioni turistiche montane del Piemonte.

Questa pubblicazione è un invito alla scoperta, attraverso un giro storico-artistico-turistico, di Santa Maria Maggiore e delle frazioni di Crana e Buttogno. “L’invito, più in particolare, è quello – scrive De Ambrosis - di lasciare fruire liberamente emozioni e suggestioni, disegnando – in modo ognuno del tutto personale – il proprio percorso di visita. Un libro che vuole essere un piccolo seme posato sugli aspetti principali e le peculiarità di questo paese davvero unico, che possa quindi germogliare, passo dopo passo durante questo itinerario compiuto a piedi con la guida che vi trovate tra le mani, per attecchire facendo crescere interesse e curiosità per approfondire ulteriormente la storia e gli aspetti artistici e culturali della splendida Santa Maria Maggiore”. Il libro, che è arricchito da numerose immagini a colori (prezzo di copertina 15 euro), verrà presentato domenica 4 agosto alle 17.30 al Centro culturale Vecchio Municipio.