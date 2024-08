Due nuovi consiglieri nel 'parlamentino' vogognese

A pochi mesi dal voto amministrativo cambiano già alcuni volti del consiglio comunale a Vogogna. Nella seduta di mercoledì sera, il consiglio ha preso atto delle dimissioni date dal consigliere di maggioranza Adriano Gugliemetti e dal consigliere di minoranza Gabriele Garzoni.

In effetti Guglielmetti lascia la carica di consigliere per ricoprire il ruolo di assessore esterno. Mentre al posto di Garzoni, tra le fila dell’opposizione, subentra Pasquale Laganà.

La seduta ha visto il sindaco Fausto Dotta evidenziare alcuni progetti in corso. Tra questi il finanziamento dato dalla Regione per le difese spondali ai Calami, per interventi alla rocca e sul sentiero del castello attualmente interrotto per problemi di dissesto. Interventi sono previsti per l’illuminazione pubblica e anche sulla rete idrica in accordo con Acqua Novara Vco. Due preventivi sono arrivati negli uffici comunali per la manutenzione dell’ascensore che sale al castello.

Prorogata la convenzione col comune di Beura Cardezza per il trasporto degli alunni ed approvato lo schema di contratto col Parco Val Grande per l’usufrutto dello scuolabus per il trasporto di persone. Si tratta di uno dei mezzi ottenuti del Parco e ‘girati’ per l’uso ai comuni che fanno parte dell’ente di gestione dell’area tra Ossola e verbano.