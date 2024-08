Bando Piccoli Comuni, Baceno investe sulla sicurezza della strada Goglio-Devero

Nei giorni scorsi è stato pubblicato l’elenco dei progetti che lo Stato finanzierà tramite il bando Piccoli Comuni, promosso dal dipartimento Casa Italia nell’ambito del Piano nazionale di riqualificazione dei piccoli comuni. Al 257esimo posto della graduatoria c’è il comune di Baceno, che ha ottenuto un finanziamento di 700mila euro.

“Il progetto proposto – spiega il vicesindaco Stefano Costa - è un importante intervento sulla strada Goglio – Devero. È infatti necessario metterla in sicurezza, in particolare nei mesi invernali, per prevenire le valanghe che in passato hanno già provocato danni lungo il tratto stradale”. Si tratta di un investimento importante, dal costo totale di 1,4 milioni di euro. “Grazie al bando potremo coprire la metà delle spese – conclude Costa -. Ora ci impegneremo a trovare il resto del finanziamento necessario”.