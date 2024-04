La SS 337 della Val Vigezzo chiusa a fasce orarie fino a giugno tra Re e Ribellasca

Anas comunica che, per proseguire i lavori di messa in sicurezza dei versanti della SS 337 della Val Vigezzo, la strada sarà chiusa per un periodo di circa due mesi tra Re e Ponte Ribellasca.

In particolare, Anas ha ordinato la chiusura al traffico del tratto compreso tra il km 23+900 e il km 29+668, su tutte le corsie, dal 3 aprile al 7 giugno 2024, nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 12.30 e dalle 13.30 alle 17.00, tutti i giorni esclusi i festivi. C'è però da registrare l'intervento del sindaco di Re, Massimo Patritti, che ha chiesto di posticipare il provvedimento "all'8 aprile, in modo da non precludere una via di comunicazione importante durante questo periodo di esodi pasquali".

In tutti i periodi al di fuori delle fasce orarie di chiusura verrà disposta la circolazione a senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri, con ripristino del doppio senso di circolazione qualora le condizioni lo consentano. Saranno inoltre possibili brevi chiusure non programmate della durata massima di 5 minuti al fine di consentire eventuali particolari lavorazioni.

In caso di formazioni di code di veicoli, in particolare durante gli orari di passaggio dei lavoratori frontalieri, l’impresa dovrà provvedere alla regolamentazione del traffico mediante l’utilizzo di movieri, fino alla normalizzazione delle condizioni di transito e qualora le lavorazioni lo consentano, dovrà ripristinare il doppio senso di circolazione.