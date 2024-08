Inaugurato il ristrutturato rifugio Bonasson FOTO

Una bella giornata di sole ha fatto da cornice all’inaugurazione del rinnovato rifugio Bonasson. Posta in alta valle Agrasino, ai 1925 metri dell’alpe Cortevecchio, la struttura rappresenta un importante punto tappa per escursioni e traversate nella zona del lago Gelato. Il rifugio è stato riaperto dopo importanti lavori di ristrutturazione e messa a norma. Sabato 10 agosto l’inaugurazione, con la partecipazione di tanti appassionati di montagna.

Quest’anno sono trascorsi 50 anni da quando un gruppo di amanti della montagna ha fondato la Sezione Cai Valle Vigezzo, lo stesso gruppo di soci fondatori che, insieme ad altri amici, ha realizzato con le proprie mani, energia e tempo libero il rifugio all’alpe Cortevecchio che poi, nell’anno della sua inaugurazione - 1979 - è stato intitolato alla memoria di uno di loro: la guida alpina Primo Bonasson.

I lavori di ristrutturazione sono stati possibile grazie all’aiuto del comune di Toceno, proprietario dell’immobile, che oltre a concedere un comodato d’uso trentennale, ha messo a disposizione 30.000 euro. Anche la sede Centrale Cai ha contribuito in modo sostanziale, con un totale di 70.000 euro. Anche gli altri comuni della valle e l’Unione montana Valle Vigezzo hanno contribuito. Per la parte restante, la sezione e i soci hanno fatto la loro parte con la raccolta fondi “Adotta una pioda”. Il rifugio dispone di 10 posti letto e servizi di acqua corrente, stufa a legna, cucina a gas, boiler a legna, doccia. Per pernottare è necessario ritirare le chiavi al Cai Vigezzo. Tutte le informazioni su www.caivigezzo.org.