Grande successo ieri per i mercatini di Natale di Domodossola

Una magica atmosfera natalizia ha avvolto la città di Domodossola ieri per la prima giornata dei mercatini natalizi. Sin dalla mattina e fino a sera il centro storico è stato animato dalle oltre duecento bancarelle con il caratteristico tettuccio rosso e dai suoni, canti e momenti di spettacolo organizzati dalla Pro Loco. Tante persone, tanti turisti e tanti cittadini che hanno voluto rispettare la tradizione e vivere l'emozione dell'attesa e degli acquisti passeggiando nel borgo storico.

Oggi – domenica 15 dicembre - si replica, e fino a questa sera i mercatini di Natale di Domodossola accoglieranno ancora grandi e piccini. Anche oggi vi saranno diversi momenti di intrattenimento, con la musica nelle strade con le Keily's girls e, alle 14.45 in piazzetta della Solidarietà, l'esibizione del Coro Gospel. Alle 15.30 in chiesa Collegiata concerto con i Cameristi della Scala e il Gruppo Corale Ad Astra. Sarà poi il Civico Corpo Musicale sino alle 18.00 a formulare gli auguri alla città. Per tutto il giorno sarà anche attivo un punto ristoro.