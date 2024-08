Grazie al bando Piccoli Comuni, Calasca investe sulla produzione di energia idroelettrica

C’è anche quello di Calasca Castiglione tra i 1179 progetti presentati per il bando Piccoli Comuni promosso dal Dipartimento Casa Italia, nell’ambito del Piano nazionale di riqualificazione dei piccoli comuni. Il paese della Valle Anzasca è entrato nella graduatoria all’812° posto (i progetti immediatamente finanziabili sono i primi 144) e riceverà un contributo di 580mila euro per la realizzazione di una microcentralina sull’acquedotto.

“Siamo molto contenti di questo finanziamento – spiega il sindaco Silvia Tipaldi – perché ci permette di raggiungere l’obiettivo di creare energia tramite l’acqua. Il progetto prevede infatti la realizzazione di una vasca di accumulo per l’acqua, da cui poi produrre l’energia. Un investimento che, con i cambiamenti climatici a cui stiamo andando incontro, risulta ancora più importante per migliorare la qualità dei servizi che offriamo a Calasca e alle sue frazioni”.

“È un risultato importante – commenta la prima cittadina – per i piccoli comuni, che spesso non hanno grandi risorse a disposizione. Questo è un progetto che avevamo in mente da tempo, e ora finalmente potrà essere realizzato”.