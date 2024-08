Aperte le candidature per il servizio civile nelle aree protette dell'Ossola

C’è tempo fino al 26 settembre per candidarsi per svolgere il servizio civile ambientale nelle aree protette dell’Ossola. I posti disponibili sono due, nella sede del Parco Nazionale Val Grande a Vogogna e presso il coordinamento della protezione civile del Vco a Varzo.

Possono inviare la candidatura i giovani tra i 18 e i 29 anni, che siano cittadini italiani oppure stranieri regolarmente residenti in Italia, che non abbiano già svolto servizio civile tramite precedenti bandi e non abbiano condanne per specifici reati. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dedicato.