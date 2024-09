Sicurezza sul lavoro: arriva la patente a crediti nei cantieri

A partire dal 1° ottobre entrerà in vigore una nuova norma riguardante il tema, di stretta attualità, della sicurezza su lavoro, previsto dall’articolo 29 comma 19 del decreto legge noto come “Decreto Pnrr 4”. La norma prevede che tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili adottino una patente a crediti.

La patente avrà inizialmente un totale di 30 crediti, che potranno poi essere decurtati ad ogni infrazione in materia di sicurezza sul lavoro. Al contrario, sarò possibile aggiungere crediti aggiuntivi nel caso in cui non si verifichino infortuni o violazioni alle norme di sicurezza nei cantieri, oltre che in base all’anzianità dell’azienda.

Se l’azienda o il lavoratore autonomo vanno incontro alla decurtazione dei crediti, una volta raggiunta la quota di 15, saranno obbligati a frequentare corsi di formazione specifici sul tema della sicurezza. Se, invece, si verificano incidenti mortali o che causano inabilità permanente, le autorità competenti possono revocare la patente per un anno.

Il lavoratore autonomo o l’azienda deve richiedere la patente a crediti tramite il portale digitale dell’ispettorato nazionale del lavoro. Per effettuare la richiesta, il soggetto deve dimostrare di essere in possesso di diversi requisiti: in particolare, essere iscritto alla Camera di Commercio, essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva (Durc), del documento di valutazione dei rischi (Dvr) e del documento unico di regolarità fiscale (Durf), quando dovuto; infine, l’aver espletato l’adempimento degli obblighi formativi.