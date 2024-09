Ultimo mese per progettare il nuovo logo del Museo "La Cà di Feman da la Piaza" di Villette

Meno di un mese di tempo per partecipare al bando di concorso per la realizzazione di un logo per il Museo “La Cà di Feman da la Piaza” di Villette Manca meno di un mese per partecipare al concorso del Museo Etnografico "La Cà di Feman da la Piaza", situato a Villette in Valle Vigezzo. Il museo, che sta attraversando un significativo processo di restauro e riqualificazione per rinnovarsi completamente, invita i creativi a progettare un logo che catturi le molteplici sfaccettature della sua ricca identità culturale e storica.

Il museo, situato in una casa del XVII secolo nel cuore di Villette, è un tributo alla cultura e alla vita rurale della regione. Originariamente abitazione di due sorelle non sposate, il museo oggi ospita una vasta collezione di oggetti che testimoniano la vita quotidiana e le tradizioni del passato, da utensili domestici, a banchi di scuola del primo '900. Oggi la struttura rientra nel ricco patrimonio museale dell’Associazione Musei dell’Ossola. Il concorso per la creazione del logo del museo è promosso dal Comune di Villette e dall'Associazione Turistica Pro Loco Villette.

L’autore del logo vincitore, selezionato da una giuria composta da rappresenti degli enti promotori oltre che esperti del settore culturale, sarà premiato con una somma in denaro di €500. Inoltre, gli autori dei primi tre elaborati selezionati riceveranno un bonus "Scopri Villette", che include una notte nel pittoresco borgo e una cena per due persone, oltre a una visita guidata al museo e al centro storico del paese. Il concorso è aperto a tutti coloro che desiderano contribuire con la propria creatività. I partecipanti possono presentare fino a due proposte di logo, originali e inediti. La documentazione richiesta dovrà essere inviata via e-mail entro il 30 settembre 2024.

I risultati del concorso saranno annunciati entro il 30 novembre 2024 e divulgati attraverso un comunicato stampa e i canali social dell'Associazione Turistica Pro Loco Villette. Il Museo Etnografico "La Cá di Feman da la Piaza" attende con entusiasmo di accogliere nuove proposte creative per rappresentare la sua storia e il suo patrimonio culturale attraverso un logo iconico e significativo. Per ulteriori dettagli sul concorso e sulle modalità di partecipazione, si prega di visitare il sito web www.provillette.it. Eventuali domande o richieste di chiarimento possono essere invece inviate all'indirizzo e-mail info@provillette.it.