Il Treno del Foliage è pronto a ripartire alla scoperta delle bellezze della natura

52 km di binari, 52 km di paesaggi multicolore: è il percorso della ferrovia Vigezzina-Centovalli, linea panoramica attiva 365 giorni all'anno, e che anche nel periodo autunnale è in grado di regalare un'esperienza di viaggio emozionante, per grandi e piccini. È senza dubbio uno dei must turistici autunnali tra Italia e Svizzera: a confermarlo sono migliaia di passeggeri che ogni anno, grazie al biglietto speciale Treno del Foliage®, salgono a bordo dei convogli della ferrovia Vigezzina-Centovalli per riempirsi gli occhi degli incantevoli scenari che i treni attraversano quotidianamente dal 1923. Ferrovia alpina che unisce la Svizzera all'Italia, inserita dalla Lonely Planet tra le dieci linee più spettacolari d'Europa, la Vigezzina-Centovalli torna dunque a proporre – dal 12 ottobre al 17 novembre – l’esperienza di punta per la stagione più variopinta dell'anno.

Questi i costi dei biglietti. Sabato, domenica, festivi e prefestivi: prima classe 50 euro, seconda classe 40 euro. Altri giorni: prima classe 46 euro, seconda classe 36 euro. Biglietto comprensivo di una sola fermata intermedia facoltativa (all’andata o al ritorno). Bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni (non compiuti) viaggiano con il 50% di sconto, mentre i bambini sotto i 6 anni viaggiano gratuitamente se non occupano un posto a sedere.

Al momento sono già moltissime le prenotazioni di gruppi organizzati per tutti i fine settimana: il consiglio è dunque di viaggiare nei giorni feriali, approfittando del biglietto a tariffa agevolata. Inoltre, per i viaggiatori in arrivo dalla Lombardia, è consigliabile intraprendere il viaggio della ferrovia VigezzinaCentovalli con partenza dal capolinea svizzero di Locarno, la cui stazione è raggiungibile comodamente con il treno diretto TILO RE80 che collega quotidianamente Milano Centrale a Locarno.

Lungo le curve dell'autunno il viaggiatore si troverà immerso in una tavolozza di colori e sfumature: la tratta italiana, con partenza da Domodossola, sale fino alla Valle Vigezzo, con il suo punto più alto nel borgo di Santa Maria Maggiore. A questa altitudine i treni proseguono fino al confine, toccando Re con il suo celebre Santuario della Madonna del Sangue: superato il valico, i binari iniziano a scendere lentamente attraverso le Centovalli fino a raggiungere Locarno e la romantica sponda elvetica del lago Maggiore. Tra ottobre e novembre, con una variabilità (e imprevedibilità) tipica dei ritmi naturali, i boschi attraversati dai treni bianchi e blu si infiammano di calde tonalità, lungo un susseguirsi di gole profonde e incantevoli pianori di media montagna, incorniciati dalle cime imbiancate dalla prima neve. È racchiuso in questo spettacolo naturale il segreto del successo della esperienza, nata nel 2016, che ha portato alla ribalta internazionale la ferrovia Vigezzina-Centovalli. A bordo dei treni – dai modelli vintage ai moderni, tutti con ampie vetrate panoramiche – si sfila così davanti allo spettacolo delle colline punteggiate di filari di vite giallo oro (meritano l'assaggio il Prunent ossolano e il Merlot ticinese), ci si addentra nei boschi popolati da betulle e castagni, fino a raggiungere le faggete, alle quote più alte: qui la visione sui fianchi multicolori delle montagne riempie gli occhi di quella meraviglia naturale che il Treno del Foliage® può regalare in un periodo limitatissimo dell'anno. Sarà possibile acquistare online – la data di avvio della prevendita sarà annunciata via social – il biglietto speciale, valido uno o due giorni, per salire a bordo del Treno del Foliage® dal 12 ottobre al 17 novembre: poco meno di due ore di percorrenza per tratta, con la possibilità di effettuare una sola sosta intermedia (all'andata o al ritorno) per scoprire una delle località toccate dal tragitto ferroviario. Il viaggio potrà iniziare, a libera scelta, da uno dei due capolinea, Domodossola o Locarno.