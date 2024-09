In arrivo lavori per 118 milioni sulla statale 337

In via di conclusione il bando - dell’importo di circa 118 milioni di euro - per garantire sicurezza alla statale 337 della Valle Vigezzo. Sono altri lavori che interesseranno il tratto dal km 23,900 al km 29,668, ovvero quello soggetto a caduta massi tra abitato di Re e Ponte della Ribellasca. Il Bando si chiuderá l'11 novembre.

‘’Il progetto prevede la costruzione di opere di protezione, adeguamenti in sede e varianti in galleria. La piattaforma stradale prevista è di categoria C2 “ambito extraurbano”. Le opere d’arte principali in progetto sono tre ponti rispettivamente da 35, 50, e 51 metri, quattro viadotti da 85, 87, 94 e 100 metri e 2 gallerie naturali da 850 e 270 metri’’ spiega Anas.

Anas aggiunge: ‘’Quello andato in gara recentemente è il corposo 2° stralcio dei lavori attivati da Anas sulla statale 337, itinerario che si snoda attraverso un territorio caratterizzato da ampie porzioni di pendici rocciose. Il 1° Stralcio di interventi afferenti al lotto A, per un investimento pari a circa 1 milione di euro, è stato concluso a luglio 2021’’.

‘’Intanto sono in corso gli interventi che rientrano nel 1° Stralcio, lotto B da 11 milioni e 400 mila euro, che sono stati consegnati all’impresa esecutrice il 12 luglio 2022. L’intervento prevede la messa in sicurezza di estese aree di versante con disgaggio di placche rocciose valutate come potenzialmente soggette a rischio di crollo e l’installazione di un sistema di barriere paramassi e reti in aderenza a protezione della sede stradale da futuri fenomeni di instabilità dei versanti’’ concludono da Anas.