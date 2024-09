Al Gal Terre del Sesia la gestione del Sesia Val Grande global geopark

Il presidente Franco Gilardi ha firmato la convenzione con il Parco Nazionale della Val Grande e il Gal Terre del Sesia diventa l’attuatore del Sesia Val Grande Global Geopark.

Circa un anno fa, precisamente il 6 ottobre 2023, grazie all’impegno del consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti, è stata approvata all’unanimità dal consiglio regionale piemontese la prima legge in Italia a valorizzare i geositi e i geoparchi a livello culturale, turistico, economico e sociale per la conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio geologico piemontese.

Citando la legge si riporta: “La regione Piemonte, al fine di valorizzare il patrimonio geologico del Geoparco Sesia - Val Grande appartenente alla rete mondiale Unesco Global Geopark, perseguendo i requisiti di qualità e i parametri di funzionamento indicati dall'Unesco, ne sostiene le attività di conservazione delle singolarità geologiche presenti nel suo territorio e le attività di educazione, formazione, ricerca scientifica e promozione che afferiscono al geoparco, promuovendo specifici accordi fra ente gestore, enti locali, di ricerca e associazioni del terzo settore. Per le finalità di cui al comma 2 è disposto per l’annualità 2023 un contributo una tantum, a fondo perduto, pari a 253.000 euro a favore dell’ente parco nazionale della Val Grande, che trova copertura con le risorse finanziarie di cui al comma 1, lettere a) e b), dell’articolo 12.”

Alla luce di quanto riportato, il consiglio di amministrazione del parco, ha deciso in maniera unanime di affidare la gestione e l’attuazione delle politiche di sviluppo del Geoparco al Gal Terre del Sesia, mediante un sostegno economico triennale di 90mila euro, al fine di perseguire gli obiettivi elencati nella convenzione sottoscritta dal presidente dell’ente parco, Luigi Spadone, e dal presidente del Gal Terre del Sesia, Franco Gilardi, di seguito riportati:

- Garantire il mantenimento dei requisiti necessari a mantenere il marchio “Label Unesco”; valorizzandolo e facendone comprendere il valore ad amministratori e imprese del territorio;

- Favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla LR 23 del 6 ottobre 2023 ed in particolare la promozione della conservazione, il miglioramento della conoscenza e della gestione, la valorizzazione scientifica, didattica, culturale e turistica dei siti geologici;

- Sviluppare un modello gestionale capace di migliorare l’attrattività turistica del Svuggp, sia attraverso il coordinamento degli investimenti materiali che delle iniziative culturali, turistiche, didattiche e scientifiche;

- Favorire una maggiore penetrazione nella popolazione locale della consapevolezza di abitare in un territorio ricco di geo diversità e implementare contestualmente la considerazione del geoparco nei cittadini e negli amministratori locali;

- Riorganizzare con obiettivi a medio e a lungo termine i rapporti e le collaborazioni tra gli enti competenti all’interno del Sesia Val Grande Unesco Global Geopark e sviluppare il coinvolgimento delle imprese operanti nel territorio Unesco quali futuri ambassador del territorio;

- Favorire il reperimento di risorse economiche per lo sviluppo del Sesia Val Grande Unesco Global Geopark mediante la partecipazione a bandi locali, regionali, nazionali e transfrontalieri oltre che l’ottimizzazione dell’utilizzo dei fondi eventualmente reperiti secondo progettazioni unitarie e preventivamente condivise dal territorio.

I confini del Sesia Val Grande Global Unesco Geopark vanno ben oltre i confini del territorio di operatività del Gal Terre del Sesia, comprendendo infatti, oltre alla Valsesia, la Valsessera, le Prealpi Biellesi, la Val Strona e le Alte Colline Novaresi e Vercellesi, la bassa Val d’Ossola e alto Verbano.

Riferisce il presidente Gilardi: “È un onore per il Gal Terre del Sesia la firma della presente convenzione mediante la quale veniamo individuati quali attuatori del geoparco, al quale daremo tutte le attenzioni necessarie al fine del raggiungimento della sua massima valorizzazione sia dal punto scientifico, sia da quello socio-economico e turistico, cercando di avvicinare il massimo numero di turisti e abitanti del nostro territorio alla conoscenza di questa importante risorsa. Abbiamo già iniziato a lavorare per il geoparco, definendo un organigramma operativo che vede coinvolti i dipendenti in forza del Gal mediante la strutturazione di una segreteria operativa, affiancata da figure esperte sia nell’ambito scientifico e che nell’ambito turistico.”

Il Svguggp è riconosciuto all’interno della lista Unesco dei geoparchi mondiali ed ha ottenuto la rivalidazione fino a tutto il 2027, e l’operatività di questi anni perseguirà quelle che sono state le criticità riscontrate, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati ed arrivare alla prossima rivalidazione con tutti gli elementi necessari richiesti, primo tra tutti la strutturazione di un cosiddetto “Ufficio Geoparco” che avrà sede presso gli uffici del Gal Terre del Sesia e per cui è già stata individuata una figura cardine che rivestirà il ruolo di riferimento per il nostro geoparco.

Al fianco di Terre del Sesia opereranno l’ente Parco Nazionale Val Grande, l’associazione Sesia Valgrande Geopark e l’ente di gestione delle aree protette della Valsesia, oltre ai Gal “Montagne Biellesi” e “Laghi e Monti”.