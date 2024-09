Il "Terre di mezzo tour" arriva a Vogogna sul Sentiero del Patrimonio

Un nuovo appuntamento con il “Terre di mezzo tour”, organizzato da Comuniterrae per scoprire i tesori naturali e culturali del territorio. Domenica 22 settembre la giornata “#9Vogogna – In cammino tra storia, natura e canti sul sentiero del patrimonio”.

Il ritrovo è in programma per le 9.00 al Palazzo Pretorio di Vogogna, dove le donne del parco Valgrande offrono il “caffè del pariulin”. A seguire la visita del centro storico del borgo ossolano, con i suoi palazzi, le sue chiese e alcune botteghe che riapriranno, per testimoniare la vita e il lavoro di un tempo. Si prosegue poi con la visita al castello, dove in particolare è possibile ammirare la “Maschera di Dresio”, un tesoro di origine celtica. Grazie alla collaborazione con l’associazione culturale Ossola inferiore, l’ingresso per i partecipanti al Terre di Mezzo Tour è gratuito.

A seguire si sale a Genestredo lungo l’antica mulattiera con una breve passeggiata di 15 minuti; pranzo al circolo Arci e visita del piccolo borgo rurale, dal forno all’oratorio di San Martino. Alle 15.00 “Canta-tour, percorso canoro da Aurano a Trontano” a cura dei cantori spontanei delle Terre di Mezzo. Al termine merenda in compagnia offerta dal comitato di San Martino.

La giornata prosegue sul Sentiero del Patrimonio per visitare l’antico torchio e raggiungere la Rocca, l’antica fortificazione difensiva che domina la valle. Attraverso un sentiero alternativo, che in parte segue il sentiero geologico, si ritornerà verso il piano.