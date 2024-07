Il festival Musica in Quota deve fare ancora una volta i conti con il maltempo: la tappa in programma per domenica 7 luglio al Colle Baranca, tra Valle Anzasca e Valsesia, che prevedeva l'esibizione di Accordi Disaccordi, è annullato.

Il programma della rassegna prosegue domenica 14 luglio con l'esibizione del maestro Sergio Scappini, virtuoso della fisarmonica noto a livello internazionale, al Monte Zuccaro