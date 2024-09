Anche a Domodossola si celebra la giornata mondiale per il cuore

Domenica 29 settembre, in occasione del “World Heart Day 2024”, si terrà anche a Domodossola un evento dedicato alla salute del cuore, organizzato da Salvatore Ranieri, noto come il Cantante della Solidarietà, in collaborazione con AIRC e l'Associazione Italiana Cuore e Rianimazione.

L'iniziativa si svolgerà presso l'oratorio di Via Monte Grappa dalle ore 15.00 e vedrà la partecipazione di numerose associazioni locali e professionisti del settore sanitario. Durante la giornata, verranno offerte dimostrazioni pratiche sull'utilizzo dei defibrillatori (DAE), dispositivi salvavita fondamentali per le emergenze cardiache. Saranno inoltre consegnati riconoscimenti a società sportive, enti e individui che hanno contribuito alla cardioprotezione dei loro ambienti di lavoro, promuovendo la sicurezza e la prevenzione sul territorio.