Con il Cai Pallanza in cammino verso la Valle Anzasca

Il Cai di Pallanza propone una passeggiata dal titolo “Come una volta”. In programma per domenica 6 ottobre, si tratta di un’escursione al Pizzetto, con partenza da Pallanza e arrivo alle Fontane di Bannio Anzino, che può essere effettuata sia a piedi che in bicicletta. Il ritrovo è previsto per le 6.30 alla sede del Cai in via Cadorna per i ciclisti, mentre per gli escursionisti alle 8.30 al piazzale del cimitero di Suna. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 348 7439386 (Giuseppe Coduri).