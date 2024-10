Consiglio autonomie locali: scelti i componenti di Unioni montane ed enti locali. Per il Vco c'è Stefano Costa

Maurizio Giacoletto e Pacifico Banchieri sono stati eletti componenti del Consiglio delle autonomie locali. Dopo il saluto del presidente Davide Nicco, l'Assemblea dei presidenti delle Unioni montane, presieduta dal componente dell'Udp delegato, Fabio Carosso, riunita a Palazzo Lascaris, ha scelto il presidente dell’Unione montana Alto Canavese, Giacoletto, e il presidente dell'Unione montana Valle Susa, Banchieri.

In mattinata erano stati designati i rappresentanti degli Enti locali: Paolo Amorisco, Stefano Costa, Mario Musso, Pierluigi Balbi, Matteo Chiantore e Mauro Barisone.

Il presidente Nicco ha espresso “il più sincero augurio di buon lavoro ai componenti del nuovo Cal. In un contesto complesso e in continuo cambiamento come quello che stiamo vivendo, il ruolo delle autonomie locali è fondamentale per garantire una gestione efficace, vicina alle esigenze dei cittadini e dei territori, soprattutto quelli più periferici. Sono certo che il lavoro sinergico tra il Consiglio regionale e il Consiglio delle Autonomie Locali – ha continuato Nicco - porterà a soluzioni concrete e condivise: l'importanza del dialogo e della collaborazione tra enti locali e istituzione regionale sarà sempre più determinante per una pianificazione territoriale e sociale equilibrata e sostenibile. Solo unendo le forze potremo promuovere politiche che rispondano in maniera tempestiva e adeguata alle esigenze delle comunità, valorizzando le risorse e le specificità di ciascun territorio. Insieme sapremo affrontare con determinazione ogni sfida e costruire un Piemonte ancora più forte, equo e coeso”.

“I migliori auguri di buon lavoro ai rappresentanti degli Enti locali e delle Unioni Montane nel Cal – ha affermato Carosso – una sede di confronto importante. Mai come oggi il confronto con i rappresentanti degli Enti locali è utile per una normativa attenta e puntuale alle esigenze della comunità”.

I designati e gli eletti si aggiungono così ai componenti di diritto: i presidenti delle Province, il sindaco della Città metropolitana, i sindaci dei Comuni capoluogo e i presidenti delle associazioni rappresentative degli Enti locali piemontesi.

In una prossima seduta il Cal eleggerà il presidente e l'Ufficio di presidenza.