Macugnaga si evacuano le famiglie in difficoltà

Soccorritori in azione in valle Anzasca a Macugnaga dopo che i rii che hanno riversato detriti e provocato allagamenti nella frazione di Staffa.

Sul posto i vigili del fuoco distaccamento di Domodossola stanno lavorando con squadre fluviali provenienti dalla sede centrale di Verbania per evacuare le famiglie in difficoltà. La viabilità è compromessa a causa dell'erosione dell'asfalto in molte strade. Si sta procedendo inoltre con i volontari del distaccamento di Macugnaga al prosciugamanto di diversi locali. Unità di crisi locale con funzionario dei Vigili del fuoco è presente sul posto.

A Macugnaga sta arrivando anche il presidente di Acqua Novara Vco Emanuele Terzoli per verificare da vicino la situazione e per iniziare ad impostare le operazioni di approvigionamento idrico, dopo una prima stima dei danni agli invasi.