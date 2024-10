Don Gabriele Vitiello si prepara a servire la comunità della Val Vigezzo: "Desidero camminare insieme a voi"

Con un messaggio carico di affetto e spiritualità, don Gabriele Vitiello, il nuovo parroco di Malesco, Finero, Zornasco, Craveggia e Vocogno, ha voluto raggiungere le comunità che presto guiderà, esprimendo la sua vicinanza e la gioia di poter camminare insieme:

"Desidero raggiungervi con un cordialissimo saluto in questi giorni in cui apprendiamo che le nostre strade, a breve, si incontreranno e saremo chiamati a camminare insieme. Anzitutto ringrazio i sacerdoti che vi hanno accompagnato fin qui, in particolare l'ultimo vostro pastore -don Stefano- che vi è chiesto, non senza rammarico, di lasciar partire per una nuova missione.

A loro il mio grazie per ciò che hanno seminato e che avrò la gioia di continuare a coltivare con le mie (pur poche) capacità che fin da ora metto a vostra completa disposizione,E poi un affettuosissimo saluto a ciascuno di voi: bambini, ragazzi, giovani, adulti, sposi, anziani, malati. Vorrei che fin da ora sentiste il mio vivodesiderio di esservi accanto nel nome del Signore Gesù.

Fin dal momento in cui Vostra Eccellenza mi ha proposto di diventare vostro Parroco, non è passato giorno in cui non abbia pensato a voi e vi abbia portato nella sincera preghiera del Breviario e soprattutto della Santa Messa: sentitevi tutti ricordati e, fin da subito, stimati."Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi", dice un Salmo. Si, in attesa di poterci incontrare personalmente nella vostra meravigliosa valle, con gioia tutti abbraccio e benedico di cuore."

Don Gabriele Vitiello