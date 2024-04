A Ornavasso hanno fatto la storia, calcisticamente parlando. L’Ornavassese vince il campionato di Prima Categoria e sale per la prima volta nella sua storia in Promozione.

Per gli amanti delle statistiche, va ricordato che i neri in passato avevano già disputato campionati equivalenti all’attuale Promozione: la squadra fu fondata nel 1946 con la denominazione “Ornavasso” e disputò per il campionato di Prima Divisione per quattro stagioni, prima di retrocedere nel 1949/50 e cessare l’attività per sei stagioni, per poi essere rifondata con il nome “Ornavassese” nel 1956. Da allora il sodalizio ossolano ha sempre navigato tra Prima e Terza Categoria, fino all’exploit odierno.

Un successo meritatissimo, ottenuto da un grande gruppo guidato dall’allenatore Gianni Lipari, una vera e propria istituzione in queste categorie.

Mister, ma quanti campionati ha vinto in carriera?

“Finora ho vinto sei campionati, alla guida di Feriolo, Stresa, Virtus Villa, Arona, Varzese e Ornavassese. Ma oltre ai successi con le prime squadre, ricordo con orgoglio i due campionati vinti con le giovanili della Juve Domo”.

Stagione vissuta sempre da grandi protagonisti, ve lo aspettavate?

“Noi siamo partiti con l’obiettivo playoff. All’inizio c’erano davvero tante squadre ben attrezzate e con ambizioni importanti, basti pensare a Bagnella, Cannobiese, Piedimulera, Virtus Villa e Trecate, tanto per citarne alcune. Noi abbiamo avuto il merito di conquistare la vetta alla seconda giornata e di restare sempre in testa, gestendo bene i momenti di difficoltà e le dieci giornate di assenza di Elca, che è il nostro bomber e leader dello spogliatoio. Le cose che mi hanno fatto più piacere sono state la grande presenza di tifosi al campo ieri e i complimenti e messaggi di congratulazioni ricevuti dalle squadre avversarie: tutte riconoscono il nostro percorso e considerano meritata la nostra vittoria”.

Quando ha capito che avreste vinto il campionato?

“Proprio durante l’assenza di Elcaho pensato che potevamo arrivare fino in fondo, la squadra ha risposto bene e ha dimostrato di essere un gruppo compatto, lo stesso Elca è stato sempre vicino ai suoi compagni di squadra, anche da infortunato”.

Ci sarà ancora Lipari il prossimo anno sulla panchina dell’Ornavassese?

“Ancora non si sa, ci prendiamo ancora questa settimana per godere appieno di quanto fatto, possiamo dire di avere fatto la storia di questa società. Poi ci siederemo attorno a un tavolo e parleremo del futuro con la massima serenità”.