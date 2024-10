Porte aperte alla Snam di Masera: visita guidata all’impianto di compressione

In occasione del cinquantesimo anniversario dell’impianto di compressione Snam di Masera, sabato 12 ottobre sarà possibile partecipare a una visita guidata per scoprire uno dei punti nevralgici della riserva energetica del nostro Paese. Questo impianto, fondamentale per il trasporto del gas naturale lungo la rete nazionale, si occupa di dare la spinta necessaria affinché il gas percorra il suo tragitto fino alle diverse destinazioni.

Durante la visita, i cittadini potranno esplorare da vicino il funzionamento di una struttura che gioca un ruolo per l’approvvigionamento energetico italiano. La giornata prevede due turni di visita, il primo alle 15:15 e il secondo alle 16:15, ciascuno della durata di circa un'ora. Ogni gruppo sarà composto da un massimo di 30 persone, garantendo un’esperienza più interattiva e coinvolgente. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, incluse le famiglie, ma la prenotazione è obbligatoria.