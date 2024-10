Davide Pronti tra i giudici del campionato mondiale di Pizza Doc 2024

Davide Pronti, rinomato chef ossolano, sarà tra i giudici del Campionato Mondiale di Pizza DOC 2024, che si terrà a Paestum il 12, 13 e 14 novembre. Il campionato prevede due categorie di giudici: i "giudici da forno", che valuteranno aspetti tecnici come la pulizia, l'abbigliamento e il rispetto delle normative Haccp, e i "giudici dell'assaggio", incaricati di analizzare cottura, distribuzione degli ingredienti e armonia dei sapori. Pronti farà parte della seconda categoria, partecipando a una degustazione alla cieca per garantire la totale imparzialità.

Gli chef, durante le pause delle gare, eseguiranno cooking show utilizzando prodotti tipici del loro territorio. Pronti, con orgoglio, porterà i sapori dell'Ossola, sottolineando l'importanza di questi momenti di confronto tra colleghi.

"Per me sarà un onore partecipare", ha dichiarato Pronti, sottolineando l'importanza di questo impegno come strumento di crescita. "Sarà anche un'opportunità per portare avanti la mia passione per i prodotti del territorio, ma soprattutto per ringraziare chi mi ha sempre sostenuto, come la mia famiglia e amici come Matteo Moscardi, vivaista di Brescia che mi ha sempre aiutato per quello che riguarda la parte vegetale dei piatti, e Claudio Berardi", ha aggiunto. Un ringraziamento speciale, infine, lo ha riservato al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per il loro costante supporto.