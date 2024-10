CargoBeamer, Tilman Apitzsch è il nuovo amministratore delegato di Intermodal Operations

CargoBeamer, fornitore leader nel settore del trasporto ferroviario di semirimorchi non gruabili, ha nominato Tilman Apitzsch amministratore delegato di CargoBeamer Intermodal Operations GmbH con effetto immediato. Nel suo nuovo ruolo, Apitzsch sarà responsabile della neonata divisione Business Solutions, dove guiderà la gestione della pianificazione strategica per aumentare l'eccellenza commerciale e operativa a lungo termine. È responsabile, in particolare, delle aree commercial strategy, business steering e business excellence. Riferirà direttamente al direttore operativo Boris Timm e completerà il gruppo di gestione di CargoBeamer Intermodal Operations GmbH, che comprende già Tim Krasowka e Alexander Kornblum.

Apitzsch entra in CargoBeamer dal Boston Consulting Group, dove ha lavorato per diversi anni come responsabile nel settore dei trasporti, dell'aviazione e delle infrastrutture. Con oltre dieci anni di esperienza in società di consulenza gestionale, ha un'ampia conoscenza del settore ferroviario e dell'aviazione. Durante questi incarichi, Apitzsch, che ha conseguito un M.Sc. in management e mobility, è stato responsabile di ampi progetti per aziende leader nel settore dei trasporti. Ora metterà questa esperienza a disposizione di CargoBeamer per portare l'offerta del fornitore di servizi intermodali a un livello superiore.

Tilman Apitzsch, nuovo amministratore delegato di CargoBeamer Intermodal Operations GmbH, dichiara del suo nuovo ruolo: “Sono entusiasta di entrare a far parte di CargoBeamer in un momento di grande espansione e di sviluppare la divisione Business Solutions. Negli ultimi mesi, CargoBeamer ha tracciato un importante percorso di crescita sostenibile. Dopo aver lavorato per molti anni con importanti aziende europee nei settori ferroviario, aereo e logistico, sono ora impaziente di contribuire con questa esperienza e di aiutare a trasformare CargoBeamer in un fornitore leader per il trasporto merci sostenibile.”

Boris Timm, chief operating officer di CargoBeamer, aggiunge: “Con Tilman abbiamo acquisito un eccezionale esperto nel campo delle ferrovie e della logistica. Ha dimostrato le sue eccellenti capacità analitiche e la sua straordinaria conoscenza del settore presso importanti società di consulenza strategica. Siamo convinti che darà un contributo significativo all'ulteriore ottimizzazione e all'espansione dell'offerta intermodale di CargoBeamer.”