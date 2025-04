In Vallese l'1,4 per cento dei frontalieri presenti in Svizzera

Alla fine del 2024 nel Vallese lavoravano 5.537 frontalieri. Par all'1,4% di tutti i frontalieri presenti in Svizzera.

Lo scrive il sito del Canton Vallese che rimarca come ‘’rispetto agli altri cantoni di confine, il Vallese ha la percentuale più bassa di frontalieri. Questa percentuale non è paragonabile a quella di cantoni come Ginevra (28,2%) o Ticino (19,3%). La maggior parte dei lavoratori stranieri risiede in Italia (51%) o in Francia (47%). La percentuale di donne è del 33%. Due terzi di queste persone lavorano nel settore dei servizi, un terzo nel settore secondario. Un fenomeno in forte crescita soprattutto in questi ultimi anni poiché il numero di pendolari transfrontalieri è aumentato da 1.565 a 5.537 tra il 2004 e il 2024''.



‘’Solo negli ultimi 10 anni – si legge - il numero è più che raddoppiato. Negli anni dal 2010 al 2012 e dal 2019 al 2023 si sono registrati incrementi annui pari o superiori al 10%, ad eccezione del 2020 (pandemia di coronavirus), quando il numero di dipendenti residenti all'estero è cresciuto solo dell'8,4% rispetto all'anno precedente. La crescita ha rallentato nel 2024 e ora è pari solo al 4,2%.’’