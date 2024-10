Banco Bpm sostiene i progetti formativi “Arteggiamo” e “Il linguaggio del cinema” a Santa Maria Maggiore

Banco Bpm, attraverso il “Progetto scuola”, ha contribuito a supportare l’istituto comprensivo Andrea Testore di Santa Maria Maggiore nella realizzazione di “Arteggiamo” e “Il Linguaggio del cinema”, due iniziative didattiche extracurricolari inserite nel progetto formativo di istituto “Comunicazione e Creatività”.

I corsi appena citati, della durata complessiva di 34 ore extracurriculari e destinati alle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado dell’istituto, hanno permesso agli studenti di sviluppare le proprie capacità comunicative attraverso due distinti approcci formativi: nel caso di “Arteggiamo” tramite attività laboratoriali in ambito artistico, mentre per “Il Linguaggio del Cinema” tramite l’approfondimento delle conoscenze ed esperienze di “visione insieme” in ambito cinematografico.

Banco Bpm affianca e supporta gli istituti scolastici attraverso il “Progetto scuola”. Dall’avvio del progetto nel 2018 sono stati sostenuti complessivamente 940 istituti pubblici con l’obiettivo di migliorare la didattica a distanza, implementare il materiale e le connessioni telematiche, aumentare i dispositivi di protezione e rinnovare gli edifici e gli spazi comuni.

"Preziosissimo il significativo contributo economico ricevuto da Banco Bpm che ha consentito di attivare in modo completo i corsi extracurricolari “Arteggiamo” e “Il Linguaggio del Cinema” senza dover ridurre le ore inizialmente programmate per tali iniziative e di garantire la massima efficacia di realizzazione delle medesime. - ha commentato Grazia Bergamaschi, la dirigente scolastica dell’Ic “A. Testore” – È stato inoltre possibile ridestinare le risorse economiche che erano state accantonate dall’istituto per la realizzazione dei due corsi di cui sopra all’attivazione di altri percorsi didattici da realizzare nel nuovo anno scolastico. Anche a nome dei nostri numerosi studenti beneficiari un sentito grazie a Banco BPM".

"Siamo particolarmente orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione del progetto promosso dall’istituto Andrea Testore di Santa Maria Maggiore. - ha commentato Nicoletta Annunziata, responsabile area Borgomanero, Verbania e Borgosesia di Banco Bpm – La scuola è un’istituzione fondamentale per il Paese. Per questo motivo collaboriamo, attraverso il “Progetto Scuola”, con le amministrazioni locali di tutta Italia per supportare gli istituti e le loro iniziative".