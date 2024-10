Andromia, iniziati i lavori di ripristino della pista Bosco - Onso

Sono ufficialmente iniziati i lavori di ripristino della pista agrosilvopastorale Bosco – Onso, che porta verso Andromia, che alcuni mesi fa era stata danneggiata da uno smottamento causato dalle forti piogge.

I lavori hanno preso il via in seguito da una convenzione stipulata tra il comune di Crevoladossola e il consorzio alpe Andromia. L’accordo prevede che il comune contribuisca con una quota annuale alle spese di manutenzione ordinaria; in questo caso, l’amministrazione aggiunge un contributo straordinario, di circa 50mila euro, per eseguire i lavori di ripristino del sentiero.